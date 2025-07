Si avvicina l'inizio del campionato e per i fantallenatori è tempo di cominciare a pensare alle loro fantasquadre per partecipare al Fantacalcio 2025/26. C'è ancora oltre un mese di tempo per aspettare i prossimi movimenti di calciomercato, cominciare a conoscere le squadre e i nuovi innesti, ma intanto gli appassionati staranno già cominciando a creare la loro squadra ideale. E proprio per tutti gli appassionati di fantacalcio, quest'anno FcInterNews ha deciso di aderire a “Fantalgoritmo Bomber”, il fantasy game realizzato per tutti i tifosi dell'Inter in collaborazione con Fantalgoritmo e FantaMaster.

Il funzionamento è semplice: iscrivendosi a Fantalgoritmo tramite questo link si prenderà parte a una speciale lega dedicata a tutti i tifosi nerazzurri: una volta terminata la fase di iscrizione e create le leghe, tutti gli iscritti riceveranno un link di ingresso a FantaMaster dove appunto prenderanno parte allo speciale campionato con la propria squadra. Come in ogni fantacalcio, ogni Fanta Allenatore ha a disposizione 270 Fanta Milioni (virtuali) per acquistare per ciascuna squadra i seguenti n. 25 calciatori: n. 3 portieri, n 8 difensori, n. 8 centrocampisti e n. 6 attaccanti tra quelli proposti nella lista calciatori pubblicata. C'è tempo fino al 14 settembre 2025 per aderire.

Al termine di ogni giornata di campionato verranno assegnati i punteggi in maniera classica attraverso voti dei calciatori, bonus e malus. L'iscrizione costa 20 euro ma in palio ci sono ricchi premi. Al termine di ogni giornata a partire dalla 3^ verrà premiata la squadra che ha totalizzato più punti, per un totale di 36 premiazioni. E al termine del campionato verrà inoltre stilata una classifica finale, comprendente il punteggio cumulativo di 36 giornate di campionato. Questa classifica vedrà premiati i primi 5 classificati.

Dettaglio premi

Durante ciascuna giornata del campionato di Serie A compresa nel periodo concorsuale, il partecipante che otterrà il punteggio più alto nella classifica giornaliera della lega si aggiudicherà un Buono Regalo store.inter.it dal valore di €100 IVA inclusa.

Al termine del concorso, i primi cinque classificati nella classifica generale riceveranno i seguenti premi, in ordine di posizione:

1. MacBook Pro 14″ dal valore commerciale indicativo di €1.500,00

2. iPhone 16 dal valore commerciale indicativo di € 700,00

3. iPad 10^ gen. 10.9” dal valore commerciale indicativo di €300,00

4. Apple Watch SE 2022 dal valore commerciale indicativo di €250,00

5. AirPods 4 dal valore commerciale indicativo di €150,00



Ricordiamo che l'unico modo per iscriversi a "Fantalgoritmo Bomber" con FcInterNews.it è cliccare sul seguente link:

CLICCA QUI E ISCRIVITI