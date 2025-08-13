Allenamento mattutino ad Appiano Gentile per gli uomini di Cristian Chivu dopo la partita di ieri in amichevole contro il Monza, finita 2-2 durante i 90' e poi vinta ai calci di rigore dall'Inter.

Buone notizie sul fronte infermeria: Davide Frattesi è l'unico giocatore ad aver lavorato a parte. Chi non ha giocato, più Yann Bisseck e Piotr Zielinski, ha svolto una normale seduta, i giocatori affaticati si sono invece dedicati a lavoro personalizzato. Due nuovi allenamenti sono previsti domani e a Ferragosto.