Interpellato dai colleghi di Repubblica, Riccardo Montolivo ha espresso alcune convinzioni valutative in merito all'Inter di Chivu: "Mi ha sorpreso l'addio di Inzaghi, credo abbia sorpreso anche l'Inter. Chivu è un ragazzo intelligente che sa fare questo mestiere, bisogna capire se ha l'esperienza e la lucidità per farlo in una scuola importante come l'Inter. Certo, l'episodio capitato con Calhanoglu npn è stato simpatico, può togliere molto dentro lo spogliatoio".