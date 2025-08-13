La Gazzetta dello Sport, nella sua edizione online, propone un focus sulla situazione in difesa dell'Inter. L'articolo parte da una domanda: perché i nerazzurri non hanno preso De Winter?

La risposta è legata alle mancate cessioni in difesa. In rosa oggi ci sono Bisseck, Pavard, De Vrij, Acerbi, Bastoni, Palacios e Carlos Augusto. Di questi partirà a breve l'argentino, diretto al Basilea. De Winter sarebbe arrivato solo in caso di una cessione importante, ma l'Inter ha rifiutato due offerte da 35 milioni per Bisseck, chiedendone 40. Alla fine, quindi, il tedesco resterà ad Appiano. Uguale discorso per Pavard, ancora in cerca di offerte.

E Leoni? Resta ancora tra i nomi cerchiati in rosso, ma il Parma non vuole cederlo e lo valuta almeno 40 milioni di euro. Su di lui c'è soprattutto il Liverpool. Per la rosea è un nome che resta defilato, sebbene comunque nei piani.