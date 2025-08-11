Duvan Zapata vorrebbe chiudere il cerchio il prossimo 25 agosto, a San Siro, in Inter-Torino. Facendo il suo ritorno in campo in gara ufficiale dopo l'infortunio serio al ginocchio che aveva accusato proprio alla Scala del Calcio, nel match d'andata contro i nerazzurri dello scorso campionato. Secondo Tuttosport, la manciata di minuti giocata al “Mestalla”, nell'amichevole contro il Valencia di sabato scorso, a 308 giorni dal crac del ginocchio, ha riacceso le speranze dell'attaccante colombiano che ha accorciato i tempi del recupero, previsti per settembre inoltrato. Prima dell'esordio dei granata in campionato, l'ex Atalanta potrà ritagliarsi altro spazio in Coppa Italia lunedì prossimo, contro il Modena.