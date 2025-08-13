Il nome più caldo in queste ore, in chiave mercato, è senza dubbio Giovanni Leoni. Anche La Gazzetta di Parma ovviamente si concentra sul futuro del classe 2006: "Il Parma chiede 30 milioni più bonus, intesa possibile. Il Liverpool fa sul serio. Sono ore decisive e l'affare potrebbe decollare. L'ipotesi Inter si è raffreddata".