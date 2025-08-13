Ivan Zazzaroni aggiorna sul proprio profilo Instagram riguardo alla situazione di Ademola Lookman, attaccante anglo-nigeriano dell'Atalanta da tempo nel mirino dell'Inter.

"Rodrigo Muniz all'Atalanta potrebbe effettivamente sbloccare Lookman all'Inter. Il guaio è che il Fulham non vende Muniz fino a quando non ha trovato il sostituto e l'Atalanta non molla Ademola se non ha Muniz che peraltro è fortissimo. E intanto il tempo passa...", scrive Zazzaroni.