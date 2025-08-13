Il Secolo XIX conferma che l'Inter ha mostrato più di un interessamento per Morten Frendrup, il re dei palloni recuperati della scorsa Serie A. Il Genoa, così come successo con Koni De Winter, passato al Milan, ha promesso al danese di liberarlo di fronte a un'offerta congrua, nell'ordine dei 25 milioni di euro, che fino a questo punto del mercato estivo non è mai arrivata. Solo un club spagnolo si è spinto fino a quota 15 milioni di euro, ricevendo il 'due di picche' del Grifone. Per accontentare la controparte, i nerazzurri per lanciare l'assalto devono prima cedere Piotr Zielinski, gravato da uno stipendio alto.

Dal canto suo, il giocatore, che vuole continuità in vista dell'eventuale partecipazione al Mondiale con la sua Nazionale, sta bene al Genoa, dove gode della stima di Patrick Vieira e dell'amore della piazza. In più, avrebbe la garanzia di una maglia da titolare, oltre alla possibilità di vestire la fascia di capitano, che si contenderà con Vasquez, dopo gli addii di Badelj e Bani.

In caso di separazione da Frendrup, spiega il quotidiano ligure, il Genoa ha individuato in Nicolussi Caviglia il candidato principale per la sua sostituzione: il Venezia lo valuta 8-10 milioni. L'alternativa è Jean Onana.