Il tecnico dell’Inter Cristian Chivu commenta così ai microfoni di Inter TV l’amichevole vinta ai rigori contro il Monza: “Abbiamo fatto minuti, quelli che avevano fatto meno minuti a Monaco ne hanno fatti meno oggi. Cerchiamo di comportarci uguale con tutti, poi a Monaco abbiamo avuto anche una doppia seduta di allenamento, poi ultimamente, gli ultimi giorni col caldo non ci aiuta. Al 90’ è finita in pareggio, però, tutto sommato, i ragazzi sono impegnati, hanno provato di fare il meglio di quello che avevano oggi e, purtroppo, poi è finita in pareggio. Tra le indicazioni positive di queste amichevoli c'è soprattutto lo spirito di questa squadra che comunque ci tiene a fare risultati”.

In queste partite è un po' questo quello che lei cerca di trasmettere in queste settimane?

“Io cerco di trasmettere responsabilità, cerco di trasmettere che tutti i giorni devono dare il meglio, devono aumentare dal punto di vista motivazionale un po' tutto. Perché il campionato bussa alle porte, inizierà tra un po' e dobbiamo essere pronti, dobbiamo essere sempre la squadra competitiva che lo siamo stati. Vedo impegno, vedo applicazione, vedo motivazione, anche se poi non è mai semplice dopo solo due settimane di lavoro di essere brillanti o di essere al massimo. Ma, dal punto di vista caratteriale, cercano di fare meglio, anche se secondo me possono fare sempre qualcosina in più”.

Quanto è importante per lei in questo momento dare minutaggio e fiducia a tutta la squadra?

"Noi cerchiamo di crescere di condizione. Poi abbiamo scelto, in solo quattro settimane di lavoro, di avere solo quattro amichevoli divisi tra Under 23, Monaco, oggi e avremo l'ultima a Bari contro l’Olympiacos tra un paio di giorni. Non è semplice, è una situazione nuova per tutti. Che cerchiamo di trasformarla al nostro favore, cerchiamo di fare il nostro meglio con i carichi di lavoro; con queste partite ci troveremo, secondo me, pronti alla prima”.