Nikola Vlasic non fa drammi dopo il netto 3-0 incassato a Valencia in amichevole dal Torino, protagonista di un pre-campionato non proprio incoraggiante dal punto di vista dei risultati: "Saremo sicuramente pronti per l'inizio della Serie A. Meglio aver perso a Valencia in amichevole e non il 25 a Milano, in campionato, contro l'Inter", ha spiegato il croato alla Gazzetta dello Sport.