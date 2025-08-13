L'esperto dirigente sportivo Stefano Capozucca, interpellato da Tuttomercatoweb, si è così espresso sulla telenovela Lookman: "Sicuramente non è una situazione simpatica. I proprietari dei cartellini sono le società, poi però sono prigioniere dei calciatori. Ma l'Atalanta non è società morbida che cede alle bizze di un calciatore".

Come finirà?

"L'Atalanta sta sondando alcuni profili per sostituirlo. Ma se andrà via, lo farà dalle condizioni della Dea e non a quelle dell'Inter".