Il Fulham forse ha piazzato lo scatto decisivo per assicurarsi Medhi Taremi dall'Inter. I londinesi, come conferma la Gazzetta dello Sport, hanno superato la concorrenza di Leeds United, Nottingham Forest el Nizza ma ora per finalizzare l'accordo chiedono uno sforzo economico all'attaccante iraniano, che dovrà rivedere verso il basso le richieste di stipendio rispetto ai 3 milioni di euro che percepisce a Milano con un contratto fino al 2026. In ogni caso, spiega la rosea, l'avventura dell'ex Porto in nerazzurro è da considerarsi conclusa.