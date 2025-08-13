A lungo accostato all'Inter come possibile acquisto in caso di partenza di uno dei "braccetti" a destra, Pavard o Bisseck, alla fine Koni De Winter è diventato un giocatore del Milan, acquistato dopo la cessione di Thiaw.

Il difensore belga, si legge sul comunicato ufficiale dei rossoneri, ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2030. Arriva a titolo definitivo dal Genoa.

Sezione: Mercato / Data: Mer 13 agosto 2025 alle 18:10
Autore: FcInterNews Redazione
