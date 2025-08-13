Spazio sulle colonne del Corriere dello Sport anche sui movimenti di mercato in uscita in casa Inter. Mehdi Taremi è sempre più lontano dai nerazzurri e ha rifiutato le proposte brasiliane pervenutegli da Flamengo e Botafogo Il Fulham, secondo il quotidiano romano, sembra in vantaggio dopo aver scavalcato il Leeds. Capitolo Asllani: si registra l'interesse del Torino e il giocatore vuole restare in Italia.