L'Inter vince la terza partita su tre della sua preseason battendo il Monza dopo la lotteria dei calci di rigore, alla quale si è arrivati per effetto del 2-2 dei tempi regolamentari. La solita rimonta estiva dei nerazzurri, completata dopo il momentaneo svantaggio firmato da Ciurria grazie all'autogol di Birindelli e al golazo di tacco di Esposito, era stata vanificata dalla zampata di Azzi sul filo del 90'. Nel prolungamento della partita, la squadra di Chivu è perfetta dal dischetto, fa 5 su 5 con i suoi tiratori e ringrazia Martinez per la parata su Sardo.

TABELLINO:

MONZA-INTER 5-7 D.C.R

MARCATORI: 32' Ciurria (M), 45+1' aut. Birindelli (M), 52' P. Esposito (I), 89' Azzi (M)

RIGORI: Lautaro (I) :gol; Obiang (M): gol; Bastoni (I): gol; Galazzi (M):gol; Barella (I): gol, Ganvoula (M): gol; Acerbi (I): gol; Sardo (M): parato; Thuram (I): gol.

MONZA (3-4-2-1): 20 Thiam; 2 Brorsson (72' 15 Delli Carri), 4 Izzo (59' 44 Carboni), 3 Lucchesi (73' 13 Ravanelli); 19 Birindelli (78' 16 Sardo), 32 Pessina (66' 23 Galazzi), 21 Colombo (59' 14 Obiang), 26 Ciurria (78' 70 Martins); 28 Colpani (66' 7 Azzi), 10 Caprari (70' 9 Maric); 47 Mota (42' 35 Ganvoula). A disposizione: 1 Pizzignacco, 25 Sorrentino, 17 Keita Balde, 90 Zanni, 27 Capolupo, 37 Petagna, 33 Domanico. Allenatore: Paolo Bianco.

INTER (3-5-2): 13 J. Martinez; 36 Darmian (84' 49 Mosconi), 6 De Vrij (70' 15 Acerbi) , 30 Carlos (83' 43 Cocchi); 11 Luis Henrique (70' 28 Pavard), 8 Sucic (70' 23 Barella), 21 Asllani (83' 45 Bovo), 22 Mkhytarian (83' 41 Kamate), 32 Dimarco (70' 95 Bastoni); 14 Bonny (70' 10 Lautaro), 94 P. Esposito (70' 9 Thuram). A disposizione: 1 Sommer, 12 Di Gennaro, 48 Re Cecconi. Allenatore: Cristian Chivu.

Recupero: 4'; 0

Arbitro: Bonacina Assistenti: Lo Cicero; Biffi Quarto Ufficiale: Calzavara

-----------------------

RIVIVI IL LIVE

Rigore decisivo affidato a Thuram che può chiudere la pratica... Va il francese, che non sbaglia. Vince l'Inter ai rigori.

Martinez para il rigore di Sardo.

Esecuzione perfetta di Acerbi: 6-5 per l'Inter.

Ganvoula la mette all'angolino, battendo Martinez che ci è arrivato ma senza riuscire a respingere.

Intuisce Thiam, ma non basta: Barella firma il 5-4

Galazzi imita Bastoni: 4-4.

Bastoni spiazza Thiam: 4-3 per l'Inter

Obiang la mette al sette: pari del Monza.

Lautaro non sbaglia: l'Inter va sul 3-2 segnando il primo rigore della serie.

90' - Fischia l'arbitro, si va ai rigori dopo il 2-2 dei tempi regolamentari.

89' - AZZI FA 2-2 A UN MINUTO DAL 90'! Un lancio lungo trova impreparata la linea difensiva dell'Inter, con Azzi che scatta solo verso Martinez e lo batte con freddezza.

88' - Acerbi mette una toppa in seguito alla palla persa ingenuamente da Kamate davanti alla sua area.

85' - Lautaro spreca tutto! Il Toro non approfitta di un errore della difesa del Monza e, a tu per tu con Thiam, si fa ipnotizzare dal portiere sprecando il gol che avrebbe messo al sicuro la vittoria.

84' - Entrano i giovani nell'Inter: Bovo, Kamate, Cocchi e Mosconi, fuori gli ultimi titolari superstiti.

83' - Martinez si salva dopo un'uscita spericolata: Carboni colpisce di testa poi viene travolto dallo spagnolo. Per l'arbitro non c'è nulla.

82' - Il Monza non si è dato per vinto. Secondo corner consecutivo nello spazio di pochi secondi.

79' - Martins prova subito a farsi vede con un bell'attacco alla profondità. Lancio leggermente lungo, Martinez esce e fa sua la palla.

78' - Spazio anche per Sardo e Martins nelle fila del Monza.

77' - Schiacciata la conclusione di Lautaro al culmine di un'azione di ripartenza di alta qualità dell'Inter.

77' - Delli Carri salva prima della linea, ma è tutto fermo: segnalato un fallo in attacco di Bastoni.

76' - Thuram si fa apprezzare per un recupero palla su Delli Carri, che poi lo atterra vicino all'out di sinistra.

75' - Thiam recupera palla uscendo dai confini della sua area anticipando Barella, che era finito in fuorigioco. Si alza la bandierina dell'assistente.

73' - Altri cambi per Bianco: Ravanelli e Delli Carri al posto di Lucchesi e Brorsson.

70' - Asllani si coordina bene dal limite dell'area, ma la sua conclusione è imprecisa. Applausi comunque per l'albanese.

69' - Entrano Thuram, Lautaro, Barella, Pavard, Acerbi e Bastoni nelle fila dell'Inter, richiamati in panchina Bonny, Esposito, Sucic, Luis Henrique, De Vrij e Dimarco. Maric sostituisce Caprari nel Monza.

68' - Già pronti sul blocco dei cambi gli interisti che giocheranno la seconda parte del secondo tempo.

67' - Non comincia bene la partita di Azzi, saltato in dribbling da Luis Henrique che, alla fine, porta a casa un corner. Prima della battuta, l'arbitro ordina il cooling break.

66' - Finisce la partita di Colpani e Pessina, dentro Azzi e Galazzi.

65' - Mkhitaryan si gira bene al limite dell'area, poi conclude senza pensarci due volte: palla a lato con Thiam in controllo.

64' - L'Inter ora gestisce il possesso palla facendo correre un Monza che appare già con le batterie scariche.

62' - Darmian usa bene il corpo e prende posizione su Lucchesi, che in questo modo non riesce ad avventarsi sul cross tagliato di Colpani sul secondo palo.

61' - Scampato il pericolo, il Monza prova a rientrare in partita con la giocata spalle alla porta di Ganvoula: il suo tiro, deviato, frutta un corner.

60' - Tentativo dalla distanza di Pessina: Martinez deve solo osservare la sfera perdersi tra i tifosi alle sue spalle.

58' - Due cambi nel Monza: Izzo e Colombo fanno posto ad Andrea Carboni e Obiang.

56' - Luis Henrique reclama un rigore per un presunto fallo di mano in area di Brorsson. L'azione prosegue e sgorga sulla sinistra, da dove Mkhitaryan ricama un cross per il colpo di testa in corsa di Bonny. Palla alta.

55' - BONNY SI MANGIA IL TRIS! Bell'azione dell'Inter partita da un recupero alto di Dimarco. La palla diventa buona per Pio che con un extra pass serve a centro area Bonny, che cicca malamente buttando via un gol già fatto.

52' - GRANDE GOL DI TACCO DI PIO ESPOSITO, L'INTER FA 2-1! Possesso palla perimetrale dell'Inter, da sinistra a destra, che manda al tiro Darmian da fuori area. Una conclusione che diventa assist grazie alla giocata geniale del centravanti nerazzurro, abilissimo a battere sul tempo Izzo e Thiam in un solo colpo.

49' - Non riesce a sfondare Pio Esposito, che sembrava aver preso il tempo nel cuore dell'area ma invece non è riuscito a calciare come avrebbe voluto per via del disturbo di Lucchesi.

48' - Fase di gioco non proprio spettacolare adesso: batti e ribatti nella trequarti campo dell'Inter, che alla fine trova un calcio di punizione per effetto del tocco di mano di Caprari.

47' - Darmian messo in difficoltà da un'apertura imprecisa di Asllani, recupera palla il Monza che ricomincerà da una rimessa laterale.

46' - Ripartiti! Comincia il secondo tempo di Monza-Inter inizia senza cambi.

22.04 - Squadre di nuovo in campo.

-------

49' - Duplice fischio di Kevin Bonacina, finisce 1-1 il primo tempo di Monza-Inter! Partita sbloccata da Ciurria al 32', nel recupero i nerazzurri trovano il pari grazie all'autogol fantozziano di Birindelli. Risultato complessivamente giusto per quanto visto nei primi 49', in cui le due squadre si sono spartite equamente i momenti positivi. Meglio i nerazzurri in avvio e dopo lo svantaggio, i brianzoli si sono fatti preferire al rientro dal cooling break.

48' - Leggermente lungo il suggerimento di Asllani per Sucic. Ma l'Inter sta muovendo la palla più velocemente da qualche minuto, soprattutto ricercando il cambio di gioco.

46' - INCREDIBILE AUTOGOL DI BIRINDELLI, L'INTER FA 1-1! Da un cross di Dimarco dalla sinistra, il 19 del Monza, nel tentativo di anticipare la concorrenza, la butta dentro da centravanti puro alle spalle di Thiam.

46' - Assegnati 4' di recupero.

45' - Bonny vicino all'1-1! Solita giocata dell'ex Parma, che sterza forte sul sinistro, quasi perde l'equilibrio, ma poi riesce a calciare come successo contro Under 23 e Monaco. L'epilogo, però, è diverso: esterno della rete.

44' - Non riesce la prima giocata della partita a Ganvoula, la palla finisce docile docile tra le mani di Martinez.

42' - Spunto di Sucic, che si gira in un amen in area calciando a botta sicura. Tiro deviato, corner per l'Inter.

41' - Non è stato risolto il problema alla testa di Dani Mota che non è in grado di proseguire la partita. Il 47 del Monza esce dal campo accompagnato dall'applauso dei presenti, al suo posto entra Ganvoula.

40' - De Vrij limita i danni nell'uno contro uno con Dani Mota in area: 'solo' corner in favore del Monza.

39' - Riprende il gioco con il Monza attualmente in dieci uomini. Dani Mota, infatti, si trova a bordocampo per ricevere le cure del caso.

37' - Colpo alla testa per Dani Mota, ora soccorso dallo staff medico del Monza. Gioco momentaneamente fermo.

35' - Cambio di gioco di Sucic per Mkhitaryan, che bisticcia col pallone facendolo scivolare in fallo di fondo. L'armeno ringrazia l'iniziativa del compagno, uno dei pochi nerazzurri che sta tentando di fare più del compitino.

34' - L'Inter prova a reagire subito con la punizione conquistata da Pio Esposito. Asllani la scodella verso il secondo palo portando a casau un corner.

32' - LA SBLOCCA IL MONZA CON CIURRIA! Ferma la difesa dell'Inter, che incassa il gol dell'1-0. Caprari punta e salta Asllani sul lato corto dell'area di rigore, poi crossa sul secondo palo dove Ciurria deve solo depositare alle spalle di Martinez.

31' - Superata la mezzora all'U-Power Stadium, risultato ancora inchiodato sullo 0-0. Pochissime le emozioni fino a qui.

30' - Si accende Bonny! E' bravo l'ex Parma ad attaccare la profondità sul tocco di Dimarco prima di puntare Brorsson e calciare verso la porta. Tiro impreciso, palla a lato.

28' - Palleggio insistito ma sterile del Monza, ricacciato all'indietro dal pressing nerazzurro.

27' - Il cross di Colpani è fuori dalla portata delle torri monzesi, recupera Colombo che alimenta nuovamente l'azione offensiva.

26' - Si riparte con un tiro dalla bandierina per il Monza.

24' - Cooling break prima della battuta del calcio d'angolo: i giocatori si prendono un momento di pausa per rinfrescarsi ma anche per ricevere le indicazioni tattiche dai rispettivi allenatori.

23' - Il tiro di Caprari va a sbattere contro la barriera. sulla prosecuzione dell'azione la palla torna buona per il 10 del Monza che si fa respingere la conclusione in corner.

22' - Colpani anticipa secco Carlos Augusto, che nella dinamica tocca il piede del giocatore del Monza: punizione dal limite per i padroni di casa.

20' - Ritmi da amichevole, come prevedibile. Dopo un buon avvio dell'Inter, da qualche minuto il Monza ha preso coraggio.

19' - Occasione per il Monza! E' Carlos Augusto a mettere provvidenzialmente il piede sul tiro a colpo sicuro di Caprari, che ha praticamente calciato un rigore in movimento dopo la sponda preziosa di Pessina.

17' - Tiro-cross di Colpani senza pretese, Martinez si sporca per la prima volta i guanti.

17' - Il Monza trova continuità in zona d'attacco, anche grazie al fallo ingenuo commesso da Dimarco ai danni di Ciurria. Netto lo spintone del 32 nerazzurro.

16' - Mkhitaryan perde palla con un errore gratuito, brava l'Inter a riposizionarsi evitando la ripartenza dei brianzoli.

15' - Primo corner guadagnato dall'Inter. Sul punto di battuta c'è Dimarco, il cui cross viene respinto fuori dall'area da Dani Mota.

14' - Duello a suon di sportellate tra Lucchesi e Pio Esposito: vince ancora l'attaccante, punizione per gli ospiti.

13' - Ci prova Dimarco! Punizione troppo soft, Thiam ringrazia.

12' - Asllani si procura un altro calcio di punizione ghiotto sulla trequarti: è lesto il centrocampista albanese sulla seconda palla, Dani Mota arriva in ritardo e lo abbatte.

10' - Timido il cross di Sucic, che era stato bravo a inserirsi in area di rigore. Dopo un batti e ribatti, Mkhitaryan cerca un filtrante che spiazza tutti, compagni e avversari. Palla a Thiam.

9' - Caprari pizzicato in posizione di fuorigioco sul tocco in verticale di Dani Mota.

8' - Il Monza si fa vedere per la prima volta dalle parti di Martinez: è Darmian a pulire l'area dopo un cross velenoso dalla sinistra.

7' - Il Monza si difende col blocco basso, schiacciata dall'Inter davanti alla sua area di rigore. Brorsson respinge il tiro di Dimarco.

5' - Bonny costringe Izzo a rifugiarsi in fallo laterale. Conquista campo l'Inter dopo la rimessa con le mani: bravo Pio Esposito a portare a casa il calcio di punizione.

4' - Avvio di partita come da copione: è l'Inter a fare la partita. Dopo 4' di marca nerazzurra, il Monza prova a guadagnare metri superando per la prima volta la linea di metà campo.

3' - Parte Asllani... Palla sulla barriera, raccoglie il pallone Mkhitaryan che la spara altissima sopra la traversa.

2' - Riconquista alta di Asllani, che poi prova a sfondare centralmente. Pessina ricorre al fallo, punizione ghiotta per i nerazzurri dai 25 metri.

2' - Recupera il pallone il Monza dopo 1' in cui è stato di proprietà dell'Inter.

1' - Primo possesso di palla per l'Inter, che parte con un palleggio paziente.

21.00 - Fischio d'inizio dell'arbitro Kevin Bonacina, comincia in questo momento Monza-Inter.

20.59 - Ora i saluti di rito tra i giocatori, poi lancio della monetina per determinare il primo possesso e l'occupazione delle due metà campo.

20.58 - I protagonisti della partita fanno capolino sul campo U-Power Stadium di Monza preceduti dalla terna arbitrale.

20.53 - E' il momento dell'annuncio delle formazioni ufficiali da parte dello speaker.

20.50 - Buona cornice di pubblico all'U-Power Stadium di Monza, dove si notano tante maglie nerazzurre.

20.45 - Mancano quindici minuti al fischio d'inizio, restate con FcInternews.it per seguire la diretta testuale di Monza-Inter!

20.30 - Da qualche minuto, entrambe le squadre sono in campo per il consueto warm up pre-partita. A bordocampo, il ds interista Ausilio osserva il riscaldamento in compagnia dell'omologo monzese Burdisso.

20.25 - Attacco baby per Chivu, che decide di lanciare la coppia Pio Esposito-Bonny facendo sedere in panchina la ThuLa. In mezzo al campo c'è Asllani con Sucic e Mkhirtaryan ai suoi lati; Dimarco e Luis Henrique sono i quinti. In porta riecco il recuperato Martinez, che davanti a sé avrà la protezione del trio difensivo composto da Darmian, De Vrij e Carlos Augusto.

20.22 - Sono sette i giocatori indisponibili dell'Inter per l'amichevole contro il Monza di stasera. Oltre all'annunciato assente Davide Frattesi, che continua col lavoro personalizzato, rimangono ai box per precauzione Yann Bisseck e Piotr Zielinski, tornati da poco in gruppo dopo i rispettivi infortuni. Leggermente affaticati Tomas Palacios, Nicola Zalewski, Hakan Calhanoglu e Denzel Dumfries.

20.20 - LE FORMAZIONI UFFICIALI:

MONZA (3-4-2-1): 20 Thiam; 2 Brorsson, 4 Izzo, 3 Lucchesi ; 19 Birindelli, 32 Pessina, 21 Colombo, 26 Ciurria; 28 Colpani, 10 Caprari; 47 Mota. A disposizione: 1 Pizzignacco, 25 Sorrentino, 44 Carboni, 17 Keita Balde, 90 Zanni, 27 Capolupo, 70 Martins, 37 Petagna, 14 Obiang, 35 Ganvoula, 9 Maric, 16 Sardo, 33 Domanico, 13 Ravanelli, 15 Delli Carri, 7 Dentello, 23 Galazzi. Allenatore: Paolo Bianco.

INTER (3-5-2): 13 Martinez; 36 Darmian, 6 De Vrij , 30 Carlos; 11 Luis Henrique, 8 Sucic, 21 Asllani, 22 Mkhytarian, 32 Dimarco; 14 Bonny, 94 P. Esposito. A disposizione: 1 Sommer, 12 Di Gennaro, 9 Thuram, 10 Lautaro, 15 Acerbi, 23 Barella, 28 Pavard, 41 Kamaté, 43 Cocchi, 45 Bovo, 48 Re Cecconi, 49 Mosconi, 95 Bastoni. Allenatore: Cristian Chivu.

20.18 - A tredici giorni dal fischio d'inizio che darà il via alla stagione 2025-26, l'Inter scende in campo a Monza per la penultima prova generale della sua pre-season dopo i successi conquistati nel test in famiglia con l'Under 23 e nell'amichevole di Montecarlo a spese del Monaco. L'U-Power Stadium ospita la terza tappa di avvicinamento alla nuova annata dei nerazzurri, che prima dell'esordio ufficiale col Torino del 25 agosto voleranno a Bari per sfidare l'Olympiacos il giorno dopo Ferragosto.