Al Torino serve come il pane un playmaker in grado di dettare i tempi di gioco. Marco Baroni l'ha fatto notare alla dirigenza granata ed ecco che, secondo Tuttosport, il Toro è pronto a dare l'assalto a Kristjan Asllani. L'Inter valuta il centrocampista albanese 18 milioni, ma secondo il quotidiano torinese l'affare potrebbe essere fattibile con uno sconto e l'inserimento di una forte percentuale sulla rivendita del giocatore, sulla scia dell'affare Sebastiano Esposito-Cagliari.

Asllani piace anche al Bologna, ma il Torino è intenzionato a fare sul serio.

Sezione: In Primo Piano / Data: Mer 13 agosto 2025 alle 10:35
Autore: Niccolò Anfosso
