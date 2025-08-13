"E' stata una grande prova, queste partite servono per mettere minuti nelle gambe per la prima partita ufficiale". Così Carlos Augusto, ai microfoni di Inter TV, dopo l'amichevole Monza-Inter.

"La squadra ha dimostrato grande personalità, sappiamo che dobbiamo migliorare tanto. Stiamo facendo ciò che il mister vuole, più aggressività e verticalità", ha aggiunto il brasiliano. Prima di parlare del suo passato al Monza: "Devo tanto a questo club perché mi hanno aperto le porte del calcio italiano. Ho tanti amici che lavorano qua, è sempre bello rivederli. E' sempre speciale per me con loro, spero facciano una grande stagione".

Lo sguardo di Carlos Augusto, infine, si sposta all'ultimo test della preseason contro l'Olympiacos: "Sarà una grande amichevole contro una grande squadra. Ma dobbiamo concentrarci su noi stessi per farci trovare pronti in vista del Torino"