Dopo la partenza di Íñigo Martínez il Barcellona ha deciso di non acquistare altri giocatori nel reparto difensivo. In compenso, secondo El Nacional, nella prossima estate potrebbe arrivare un colpo importante e i blaugrana stanno guardando in casa Inter.

Tra un anno, infatti, la situazione finanziaria potrebbe essere diversa da quella attuale, non molto rosea. E la conseguenza potrebbe essere un assalto ad Alessandro Bastoni, ad oggi tra le priorità della dirigenza catalana per il futuro a medio termine.