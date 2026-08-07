Oltre a Luciano Spalletti, anche Andrea Cambiaso ha risposto alle domande dei giornalisti in conferenza stampa prima di Inter-Juventus di domani. Ecco cosa ha detto il terzino bianconero.

La conferenza di Cambiaso: "Sempre affascinante giocare queste partite"

E' sempre Juventus-Inter, cosa ti aspetti da questa partita?

"Giocare queste partite è sempre affascinante, sono partite bellissime. Anche se è un'amichevole ci sarà agonismo, daremo il massimo e poi domani vedremo".

Contro il Chelsea hai giocato a destra, come ti trovi in quel ruolo?

"A me piace giocare in tutti i ruoli se vengo schierato. Il primo anno con Allegri ho giocato a destra e anche in Nazionale, dunque non ci sono problemi. Cerco di dare sempre il massimo in ogni zona del campo dove mi vuole farel'allenatore".

Da un paio di stagioni vieni messo in mezzo a delle trattative di mercato. Come vivi questa situazione?

"Ogni estate ogni giocatore viene messo in mezzo per il mercato, fa parte di questo mondo e siamo abituati. Io sono molto contento e orgoglioso di rappresentare la Juventus, sono contento di essere qua e sono concentrato su questo".

Il finale della scorsa stagione può essere utile?

"Per come è finita direi che è da dimenticare, ma quello che abbiamo fatto l'anno scorso anche se non è bastato può essere utile in vista di quest'anno per lavorare e spingere di più. Dobbiamo portarci dietro quanto fatto e lavorare di più per fare meglio".