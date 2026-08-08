Amichevole con un pirotecnico 3-3 ieri sera a Monza tra la formazione di Ivan Juric e il Padova di Antonio Calabro, test importante per la formazione brianzola in vista della prima sfida ufficiale in Coppa Italia di venerdì sera contro l'Avellino, con all'orizzonte il debutto in campionato contro l'Inter a San Siro sabato 22 agosto. A fine gara, ha parlato il difensore biancorosso Samuele Birindelli: "È stata una partita bella per chi è venuto a vederla. Il primo tempo bloccato, nel secondo tempo un po' più di spazi come sempre. Si riesce a fare qualcosa in più di quello che si prova ad inizio ritiro. Si fa fatica, si lavora tanto e c'è caldo, stiamo cercando di apprendere il più possibile per poi mettere in pratica settimana prossima".

Birindelli ha poi parlato dell'impatto del nuovo allenatore: "Il mister ci chiede a noi esterni di attaccare e di essere propositivi e dobbiamo migliorare negli ultimi metri. Dobbiamo crescere nelle aree, nella qualità degli ultimi passaggi e nell'attenzione difensiva. Juric è carichissimo dal primo giorno e ce la sta trasmettendo, come tutto lo staff. Noi lo stiamo seguendo perché ha ottenuto ottimi risultati e sappiamo che è una guida e può portare a farci fare dei risultati".