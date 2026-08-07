Si avvicina sempre di più l'inizio di Serie A e l'Inter sfiderà il Monza nella prima giornata. Il club brianzolo ha annunciato quest'oggi un nuovo acquisto. Si tratta di Robinson. Di seguito la nota completa del club biancorosso: "Jay Steven Robinson è un nuovo calciatore del Monza. L’attaccante arriva dal Southampton a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2027. Nato a Londra il 15 marzo 2007, cresce nel Settore Giovanile del Southampton dove si mette in luce nelle formazioni Under 18 e Under 21, bruciando rapidamente tutte le tappe. Il 12 aprile 2025 debutta in Premier League all’età di 18 anni nella gara casalinga contro l’Aston Villa. Chiude la stagione 2024-25 giocando altre 3 gare nel campionato inglese. Aggregato stabilmente alla Prima Squadra, nel 2025-26 colleziona 26 presenze e 2 reti in Championship, confermando tutto il suo talento. Esterno d’attacco rapido e in grado di giocare su entrambe le fasce, Robinson è pronto per la sua prima avventura in Serie A con la maglia del Monza. Benvenuto Jay!".