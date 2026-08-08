Dopo la sconfitta in Inter-Juventus, Luciano Spalletti ha commentato la partita in zona mista. Ecco cosa ha detto l'allenatore toscano, che ha preso le difese di Di Gregorio, protagonista in negativo soprattutto sul secondo gol.

Spalletti difende Di Gregorio: "Bravo in 2-3 interventi"

Spalletti ha iniziato parlando del reparto arretrato: "A livello difensivo noi abbiamo dei difensori che sanno fare il loro lavoro di difensori. Le cose sono un po’ diverse quando abbiamo la palla, perché dobbiamo saper costruire di più, abbiamo la necessità di iniziare meglio l’azione rispetto a quello che abbiamo fatto stasera".

Sulla prestazione negativa di Di Gregorio ha detto: "Mi sembra che Di Gregorio sia stato bravo nel fare due o tre interventi su tiri da fuori difficilissimi, forse il secondo gol si poteva parare, però può capitare, anche perché il tiro era da posizione ravvicinata. Noi stiamo cercando di puntellare la squadra rispetto a quelle che sono le nostre idee".

Spalletti ha concluso parlando più in generale della partita: "Nel primo tempo non siamo mai riusciti ad agganciare l'Inter quando siamo andati a pressare, siamo stati titubanti a uscire sul centrocampista e quindi loro hanno fatto meglio di noi. Nel secondo tempo meglio, ma ormai c’erano delle differenze in campo dovute alle tante sostituzioni. Sul finale abbiamo fatto qualcosa in più, avremmo anche potuto pareggiare. Ma in effetti nel primo tempo è mancato qualcosa per fronteggiare la loro esperienza".