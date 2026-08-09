Pareggio per il Real Betis, che sabato sarà avversaria dell'Inter a Bari nell'ultima amichevole prima dell'inizio del campionato, nel test svoltosi ieri a La Cartuja contro il Bournemouth. La formazione andalusa ha dovuto rimontare per due volte i Cherries, passati in vantaggio prima con Marcus Tavernier poi con Evanilson; le reti di Cucho Hernandez e Pablo Fornals hanno permesso agli uomini di Manuel Pellegrini di arrivare al 2-2 finale. Il tutto al termine di una partita anche con qualche momento di tensione, culminato con le espulsioni di Antony e Alex Scott.

Sezione: L'avversario / Data: Dom 09 agosto 2026 alle 14:05
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
vedi letture
Christian Liotta
autore
Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.