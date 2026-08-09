Pareggio per il Real Betis, che sabato sarà avversaria dell'Inter a Bari nell'ultima amichevole prima dell'inizio del campionato, nel test svoltosi ieri a La Cartuja contro il Bournemouth. La formazione andalusa ha dovuto rimontare per due volte i Cherries, passati in vantaggio prima con Marcus Tavernier poi con Evanilson; le reti di Cucho Hernandez e Pablo Fornals hanno permesso agli uomini di Manuel Pellegrini di arrivare al 2-2 finale. Il tutto al termine di una partita anche con qualche momento di tensione, culminato con le espulsioni di Antony e Alex Scott.