L'ex portiere Simone Braglia, intervenuto sulle frequenze di Tuttomercatoweb, si è espresso su alcune tematiche, tra le quali anche quelle relative ai portieri: "Nell'Inter, come nella Fiorentina, ci sono i due migliori allenatori dei portieri. Sono loro la garanzia che i portieri andranno molto bene". Ancora Braglia sul mercato: "Vedo le grandi squadre che fanno fatica, il Como non ce le ha le difficoltà economiche. Il fatto che Nico Paz preferisca tornare al Como piuttosto che andare all'Inter ti fa capire che livello abbia raggiunto il club. E così anche altri giocatori tipo Chalobah. Credo che Como e Roma possono lottare per il titolo, e la Fiorentina darà molto fastidio per l'Europa".