Finisce con una vittoria per 2-1 dell'Inter il primo derby d'Italia della stagione. Decidono Dimarco e Diouf, con il gol di Conceicao che accorcia ma non basta ai bianconeri. Ecco le parole dell'allenatore della Juventus Luciano Spalletti al termine della gara ai microfoni di Sky Sport.

Le parole di Spalletti

Spalletti ha iniziato parlando dei nuovi acquisti: "Io li valuto bene, prima di prenderli li ho guardati e li conosco. Alajbegovic era già seguito da Massara e sono cose che ci fanno stare tranquilli. Però poi devono raggiungere la condizione, sono arrivati da tre giorni e forse é stata una forzatura chiedergli di fare un tempo".

Poi ha concluso: "Sono dei calciatori forti, che hanno un livello importante di calcio ma poi c'è da vedere come troveremo gli equilibri, come riusciremo a diventare squadra. Stasera l'Inter nel primo tempo ha fatto vedere di essere più squadra di noi e quello é un lavoro che dobbiamo fare perché dobbiamo fare dei passi avanti"