Federico Gatti non ha partecipato alla seduta di rifinitura della Juve, alla vigilia dell'amichevole contro l'Inter, per un leggero risentimento muscolare alla coscia sinistra. Problema che gli impedirà, con ogni probabilità, di scendere in campo nel derby d'Italia. Oggi, oltre al difensori italiano, non sono scesi in campo nemmeno Kelly, Celik e Zhegrova per una questione di carichi di lavoro.

Stante queste notizie, secondo Sky Sport, Luciano Spalletti dovrebbe affidarsi al seguente undici titolare: Di Gregorio in porta, davanti a lui linea difensiva a quattro composta da Kalulu, Bremer, Koopmeinersm e Cambiaso. In mezzo al campo, spazio alla coppia Locatelli-Douglas Luiz, con McKennie, Alajbegovic, Conceicao ad agire sulla trequarti alle spalle di David.