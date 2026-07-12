Jannik Sinner è ancora Re di Wimbledon: il tennista azzurro, numero uno al mondo, ha conquistato il quinto slam della sua carriera battendo in finale Zverev 6-7, 7-6, 6-3, 6-4, al termine di un confronto parecchio complicato. L'Inter si è congratulata con Sinner, attraverso un post pubblicato su X: "Un'altra pagina indimenticabile del tennis italiano. Complimenti a Jannik Sinner per la conquista del secondo Wimbledon consecutivo", ha scritto la società nerazzurra sui social.

Sezione: Inter Social Club / Data: Dom 12 luglio 2026 alle 21:15
Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
Giornalista pubblicista nato nel 2000. Laureato con il massimo dei voti in Scienze della comunicazione. Cresciuto a pane, sport e libri. Alla continua ricerca della perfezione