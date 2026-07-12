L'avventura della Costa d'Avorio al Mondiale si è conclusa ai sedicesimi di finale per mano della Norvegia. Tra i protagonisti della spedizione anche il nerazzurro Ange-Yoan Bonny che ha affidato ai social un lungo messaggio per esprimere le proprie emozioni al termine del torneo.

Il messaggio social

Bonny ha voluto sottolineare l'orgoglio per il percorso della sua nazionale che ha raggiunto un traguardo storico qualificandosi alla fase finale del Mondiale.

"È difficile trovare le parole giuste dopo la fine di questo percorso. Naturalmente proviamo tristezza e delusione, perché, vista la qualità e il talento della squadra, avevamo l'ambizione e la convinzione di poter andare ancora più lontano. La qualificazione alle fasi finali — un traguardo storico — rimarrà motivo di immenso orgoglio", le sue parole.

"Tuttavia, sappiamo anche di avere le potenzialità per ottenere ancora di più. Questa squadra possiede un talento e un carattere straordinari, e ha davanti a sé un futuro radioso. Sono convinto che raggiungeremo grandi traguardi. Un grazie enorme a tutti i tifosi ivoriani che ci hanno sostenuto, incoraggiato e accompagnato durante tutto il torneo. La vostra forza, la vostra passione e il vostro amore per la maglia ci hanno dato la spinta in ogni momento", ha aggiunto.

"Andiamo via con delusione, ma anche con grande orgoglio, con lezioni preziose e con una determinazione ancora maggiore. Torneremo più forti. Ci attendono sfide entusiasmanti e questo è solo l'inizio. Orgoglioso di essere ivoriano", conclude Bonny.