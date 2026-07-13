Manuel Akanji è da poco uscito dal Mondiale con la sua Svizzera, battuta 3-1 ai tempi supplementari dall'Argentina del compagno di squadra Lautaro Martinez. Il centrale nerazzurro ha affidato a Instagram il suo commento di fine competizione, per gli elvetici, tra gli applausi ma con ancora la delusione per l'eliminazione ai quarti di finale.

"Un modo difficile per concludere un viaggio indimenticabile alla Coppa del Mondo - scrive Akanji -. Abbiamo lasciato tutto in campo e possiamo essere orgogliosi di ciò che abbiamo raggiunto insieme. Grazie a ogni tifoso che ha creduto in noi e ci ha sostenuto ad ogni passo". Il tutto accompagnato dalle foto che lo vedono impegnato nella gara contro i sudamericani.