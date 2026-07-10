Oggi, venerdì 10 luglio, riaffiorano inevitabilmente i ricordi nel ritiro dell'Argentina che sta preparando la gara valida per i quarti di finale del Mondiale contro la Svizzera. Cinque anni esatti fa, infatti, l'Albiceleste si laureava campione del Sud America battendo nella finale del Maracanã i padroni di casa e arcirivali del Brasile grazie a un gol di Angel Di Maria. Una ricorrenza che anche Lautaro Martinez ha voluto ricordare sul suo profilo Instagram: "Cinque anni fa abbiamo vinto di nuovo la Copa America", il messaggio postato dall'attaccante dell'Inter con tanto di foto che lo ritrae mentre bacia il trofeo.
Sezione: Inter Social Club / Data: Ven 10 luglio 2026 alle 13:07
Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
autore
Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.
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