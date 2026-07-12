Una storia su Instagram, due cuori con i colori dell'Albiceleste e la foto dell'esultanza di Lautaro Martinez con i tifosi dell'Argentina dopo il gol del 3-1 contro la Svizzera al 120esimo minuto.

Così Steven Zhang ha voluto celebrare il trionfo della Nazionale di Scaloni ma soprattutto la rete del Toro. L'ex presidente non ha smesso di seguire la sua ex squadra e quelli che sono stati i giocatori che hanno segnato la sua avventura a capo dell'Inter. Tutto questo mentre è pronto a portare Oaktree in Tribunale.