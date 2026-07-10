"Signature #2". Dopo il video confezionato da Inter Media House per presentare ai tifosi Aleksandar Stankovic, ecco quello dedicato a Ivan Provedel, secondo acquisto dell'estate nerazzurra. "Ci sono colori che ci accompagnano da sempre, che ci ispirano, colori che a volte ammiriamo solo da dietro di uno schermo. Sono gli stessi che ci aprono porte inaspettate, che rendono ogni immagine più viva, e che accendono in noi emozioni nuove. Da guardare e riguardare. This is my sign", le parole del portiere che fa da voice over mentre le immagini scorrono. 

Sezione: Inter Social Club / Data: Ven 10 luglio 2026 alle 17:27
Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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Mattia Zangari
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Mattia Zangari
Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.