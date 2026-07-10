"Signature #2". Dopo il video confezionato da Inter Media House per presentare ai tifosi Aleksandar Stankovic, ecco quello dedicato a Ivan Provedel, secondo acquisto dell'estate nerazzurra. "Ci sono colori che ci accompagnano da sempre, che ci ispirano, colori che a volte ammiriamo solo da dietro di uno schermo. Sono gli stessi che ci aprono porte inaspettate, che rendono ogni immagine più viva, e che accendono in noi emozioni nuove. Da guardare e riguardare. This is my sign", le parole del portiere che fa da voice over mentre le immagini scorrono.

✍️Signature #2

[Colors to watch and to wear ⁰Welcome Ivan] pic.twitter.com/CURj3gZsKr — Inter ⭐⭐ (@Inter) July 10, 2026