Facce sorridenti e rilassate, abbronzature evidenti e la voglia di ritrovarsi a 'casa', accolti da Cristian Chivu. Questo lo spirito all'Inter Training Centre dei giocatori nerazzurri tornati dalle vacanze e pronti a rimettere le scarpe chiodate e tornare ad allenarsi nella nuova stagione. La conferma arriva dalle immagini proposte sui social dal club nerazzurro nel primo giorno di raduno al centro sportivo, denominato il 'Welcome back Day'.

Sezione: Inter Social Club / Data: Lun 13 luglio 2026 alle 11:37
Fabio Costantino / Twitter: @F79rc
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Fabio Costantino
Fabio Costantino è giornalista pubblicista dal 2009, direttore responsabile e co-fondatore di FcInterNews.it da dicembre 2008, ha collaborato con numerose testate sportive in passato e oggi si occupa della gestione della redazione e di tutto ciò che la riguarda.