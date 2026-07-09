Benjamin Pavard sembrava tra i sicuri partenti di quest’estate nerazzurra, invece un suo addio potrebbe non essere più così scontato. Attraverso le proprie storie, il difensore francese ha postato una foto con il cappellino dell’Inter. E, come se non bastasse, sotto la foto è apparso il commento della moglie che ha rilanciato l’antico nomignolo “Benji l’interista”.

A questo punto non è da escludere che Pavard voglia provare almeno a convincere Cristian Chivu a valutarlo in ritiro. A Milano Pavard si è sempre trovato bene e non disdegnerebbe far nascere lì il suo primo figlio, notizia tra l’altro annunciata poche settimane fa.