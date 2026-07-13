Dopo i mancati arrivi di Marco Palestra e Anan Khalaili, l'Inter continua la ricerca del profilo ideale per raccogliere l'eredità di Denzel Dumfries sulla corsia destra. La dirigenza nerazzurra sta valutando numerose opzioni, tra giocatori già seguiti nei mesi scorsi e nuovi nomi proposti da agenti e intermediari nelle ultime ore.

Il Borussia Dortmund non fa sconti

Secondo quanto riportato da Sky Sport, l'Inter avrebbe effettuato un sondaggio anche per Julian Ryerson, esterno norvegese classe 1997 in forza al Borussia Dortmund. Il club tedesco, però, non sembra intenzionato a privarsi facilmente del giocatore e avrebbe fissato una valutazione particolarmente elevata.

Doué resta in lista, ma i costi sono un ostacolo

La situazione di Ryerson ricorda quella di Guéla Doué dello Strasburgo, altro profilo molto apprezzato dalla dirigenza interista ma valutato oltre i 30 milioni di euro. L'Inter continua quindi a monitorare il mercato alla ricerca della soluzione migliore, con l'obiettivo di consegnare a Cristian Chivu un nuovo titolare sulla fascia destra il prima possibile.