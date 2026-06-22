Momento amarcord sul profilo Instagram di Marco Materazzi, che ha riportato la sua mente al 22 giugno di 20 anni fa quando, dopo aver preso il posto di Alessandro Nesta, risultò decisivo segnando il gol che spalancò la strada verso la vittoria dell'Italia sulla Repubblica Ceca, nella terza gara del girone del Mondiale in terra tedesca. "20 ANNI FA!!! 22 giugno... Il mio primo gol in azzurro, contro la Repubblica Ceca, di testa. Non sapevo ancora dove ci avrebbe portati quell’estate. Vent’anni dopo, ancora pelle d’oca", il messaggio scritto da Matrix
 

Sezione: Inter Social Club / Data: Lun 22 giugno 2026 alle 19:30
Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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Mattia Zangari
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Mattia Zangari
Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.