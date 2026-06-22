La settimana appena cominciata può essere fondamentale in casa Inter rispetto ad alcuni fronti aperti, tra i quali c'è quello riguardante Curtis Jones. Il centrocampista inglese, come si legge sul Corriere dello Sport, viene valutato attorno ai 30 milioni di euro dal Liverpool, mentre i nerazzurri per ora sono arrivati a 25 riducendo la distanza con i Reds. Da Liverpool, però, "alla lunga potrebbero cedere anche a causa del contratto del giocatore in scadenza tra un anno, perché il rischio sarebbe quello di perderlo a zero l’estate prossima o di doverlo svalutare", come si legge sul quotidiano.

Inter, c'è movimento anche in difesa: l'obiettivo Solet e il futuro di De Vrij

C'è poi il capitolo difesa, che gira sostanzialmente attorno a due nomi ad oggi. Il primo è in entrata ed è quello di Oumar Solet, centrale dell'Udinese e primo candidato per rimpiazzare Francesco Acerbi, che lascerà il club campione d'Italia a parametro zero. Il secondo è Stefan De Vrij, che ha sul piatto un'offerta da 3 milioni netti l'anno per due stagioni dal Panathinaikos. Potrebbe quindi decidere di non rinnovare coi nerazzurri, a quel punto costretti a prendere un altro giocatore (ma sarebbe un'operazione low cost). In lizza, tra gli altri, c'è Oestigard del Genoa, impegnato ai Mondiali con la Norvegia.