Dopo la sconfitta al fotofinish contro la Germania, che la Costa d'Avorio non avrebbe meritato, Ange Bonny si è intrattenuto nella mixed zone del Toronto Stadium per rilasciare un commento sulla serata: "Siamo una Nazione grande e questo fa sì che questa sconfitta lasci l'amaro in bocca, perché abbiamo disputato una bella partita fino al loro secondo gol (al 94' Deniz Undav, ndr). È dura, ma non dobbiamo buttare via tutto. Abbiamo fatto davvero un gran bel match, dobbiamo lavorare su quelle che sono state le nostro mancanze nel finale".

Rammarico

L'agttaccante ivoriano, all'esordio dal primo minuto al Mondiale, non ha avuto grandi occasioni per mettere la firma ma ha contribuito all'enorme mole di occasioni create, soprattutto nella prima parte del secondo tempo, dalla Nazionale degli Elefanti. Un rammarico in più considerando che più volte la Costa d'Avorio ha sfiorato la rete del 2-0 salvo poi arrendersi alla praticità tedesca e in particolare del subentrato Undav: "Non so cosa abbia funzionato o no; ci siamo battuti bene ma abbiamo perso, questo fa parte del calcio. Giocavamo contro una grande Nazionale con gente di qualità. Magari siamo venuti meno sul piano fisico, non lo so. Vedremo insieme al mister e ci lavoreremo", ha concluso l'attaccante dell'Inter.