Inutile che vi nascondiate, si vede benissimo che state già calcolando al centesimo quanto verrebbe a costare l'arrivo di Nico Paz e quello che bisognerebbe fare per riuscire a portarlo a termine. Tutti ragionieri improvvisati per legittimare quella che adesso è semplicemente una suggestione. Certo, sarebbe fantastico riuscire a regalarsi un giocatore del genere approfittando del corto circuito, quanto meno mediatico, tra Real Madrid e Como. Esattamente quello che farebbe un club ambizioso.

L'Inter lo è, lo sta dimostrando con la trattativa per Marco Palestra e c'è poco da aggiungere in merito. Salvo cataclismi l'esterno si unirà alla rosa nerazzurra il giorno del raduno, andando a riempire la falla lasciata da Denzel Dumfries. A conferma del fatto che la dirigenza si è mossa con i tempi giusti per un giocatore che ritiene fondamentale nel progetto e non una semplice ciliegina sulla torta. Nico Paz sarebbe un colpo da novanta, su questo non c'è dubbio. E come Palestra, troverebbe il gradimento di ogni singola componente della società. Chi si preoccupa della collocazione tattica potrebbe anche rilassarsi perché a questa penserebbe un allenatore di cui si può dire tutto tranne che si fissi sui propri dogmi.

Ma per realizzare una doppietta del genere servirebbe molta fantasia, innanzitutto rinunciare a Curtis Jones sul quale Piero Ausilio lavora da mesi e non certo a tempo perso. L'inglese è stato individuato come pedina fondamentale per il centrocampo e prossimamente arriverà anche un rilancio nei confronti del Liverpool. Non si molla così su due piedi un giocatore a cui tieni per inseguire un sogno (e sulla cessione necessaria di Aleks Stankovic meglio soprassedere), sopratutto perché in questo momento di sogno si tratta, visto che non risulta alcuna potenziale trattativa per il gioiello argentino.

Piedi ben saldi a terra, dunque, perché i nostri uomini mercato si stanno muovendo con le modalità e con i tempi corretti e non vanno distratti dal canto di altre sirene. Poi, più avanti, se si creassero le condizioni per farsi un altro regalo, nessuno vuole porre limiti alla provvidenza. I limiti piuttosto saranno quelli finanziari che non permetteranno di aumentare a dismisura il costo squadra con un'operazione da 60 milioni di euro. Sognare non costa niente, fare i conti della serva pure. Ma accompagnati da un minimo di buon senso per adesso è meglio goderci l'arrivo di un ventunenne che promette di diventare una stella volando sulla fascia destra nerazzurro. Questa oggi è la concretezza. Poi il mercato è ancora lungo...