Appuntamento con il Salotto di FcInterNews. Ampio spazio al calciomercato con tutti gli aggiornamenti su Palestra: sono ore caldissime per l'esterno dell'Atalanta. Il punto anche su Jones, tutto quello che c'è da dire su Nico Paz. In campo l'Argentina di Lautaro al Mondiale.

Appuntamento in diretta sui nostri canali Twitch (CLICCA QUI), Youtube e Facebook.

ABBONATI al nostro canale Youtube per partecipare alla nostra trasmissione e parlare con i redattori e gli ospiti del Salotto (CLICCA QUI)

Segui la diretta
Sezione: In Primo Piano / Data: Lun 22 giugno 2026 alle 19:00
Raffaele Caruso / Twitter: @raffaelecaru
vedi letture
Raffaele Caruso
autore
Raffaele Caruso
Giornalista pubblicista e social media. L'Inter è la mia passione, ma anche il mio lavoro. Scrivo e mi occupo dei social, dal lunedì al venerdì su YouTube e nel Salotto di FcInterNews.