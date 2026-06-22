"Irritato". Questo l'aggettivo che caratterizza lo stato d'animo del Liverpool, riportato da molti media britannici, in merito alla possibilità che l'Inter arrivi a offrire 25 milioni di euro bonus compresi per Curtis Jones, approfittando del fatto che l'inglese sta per entrare nell'ultimo anno di contratto con i Reds. I quali lo valutano intorno ai 40 milioni di euro, cifra ben distante da quella ventilata dai nerazzurri, come evidenzia The Mirror.

Cifre ben più alte

Il Liverpool ha indicato il trasferimento di Conor Gallagher dall'Atletico Madrid al Tottenham per 35 milioni di sterline a gennaio come punto di riferimento per la propria valutazione e sarebbe sempre più frustrato dai tentativi dell'Inter di ingaggiare Jones a un prezzo stracciato. In questa sessione di mercato, anche i centrocampisti Elliot Anderson, Mateus Fernandes e Sandro Tonali sono stati accostati a possibili partenze per cifre comprese tra 80 e 100 milioni di sterline, e sostituire Jones a un prezzo inferiore si rivelerebbe problematico per il Liverpool in un momento in cui altri obiettivi, come Yan Diomande del RB Lipsia valutato 100 milioni di sterline, hanno la precedenza.

Meglio perderlo a zero

Il Liverpool preferirebbe trattenere Jones per l'ultimo anno del suo contratto a Merseyside piuttosto che cederlo quest'estate per quella che è considerata una cifra inadeguata. L'ex allenatore Arne Slot aveva suggerito a febbraio che le trattative per un rinnovo erano in corso, ma la probabilità di un accordo sembra remota in questa fase, dato che al momento non sono in corso colloqui. Jones desidera ardentemente avere più spazio in campo dopo sole 18 presenze da titolare la scorsa stagione in Premier League, ma resta incerto se l'Inter presenterà un'offerta tale da convincere il Liverpool a cedere, vista la notevole differenza di valutazione.