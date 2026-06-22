Proseguirà all'estero la carriera di Stefano Sensi che, nel 2025, dopo essere stato svincolato dal Monza, decise di lasciare l'Italia per unirsi ai ciprioti dell'Anorthosis Famagosta. Lì, l'ex centrocampista dell'Inter ha totalizzato 27 presenze, mettendo a referto nove gol e sette assist. Numeri che, stando a quanto svelato da Fabrizio Romano, hanno attirato l'interesse del CSKA Sofia che, in queste ore, ha deciso di pagare la clausola resissoria da 200mila euro per ingaggiarlo in vista della prossima stagione. Sensi ha accettato la destinazione e giocherà nel club bulgaro che presto comincerà i suoi impegni ufficiali partendo dal primo turno di qualificazione all'Europa League, dove affronterà il Derry City. 

Poco meno di un mese fa, Sensi parlava così dell'eventualità di un suo ritorno in patria: "Magari è una possibilità, perché no? Sono molto sincero, ho lasciato e ho voluto fare questa esperienza anche per uscire un po' da quello che era una bolla magari anche inconscia che si era creata, comunque mi ero creato e non si sa mai, nel calcio può succedere sempre di tutto".

Sezione: Ex nerazzurri / Data: Lun 22 giugno 2026 alle 18:41
Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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Mattia Zangari
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Mattia Zangari
Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.