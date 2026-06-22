Non ha dubbi la Repubblica: quella in questione è la settimana di Marco Palestra. L'esterno dell'Atalanta, reduce dalla più che buona stagione con il Cagliari dove ha giocato la scorsa stagione in prestito dalla Dea, è l'obiettivo per la fascia di Cristian Chivu e i nerazzurri ora provano ad accelerare per affondare il colpo, forti del sì del giocatore. La volontà del classe 2005 di sposare il progetto dei campioni d'Italia è stato l'ago della bilancia che ha fatto la differenza e "spostato il peso della trattativa sul dialogo tra i club", come si legge sull'edizione online del quotidiano romano che sottolinea: "Nelle prossime ore è previsto un nuovo contatto tra Inter e Atalanta per provare a sbloccare un’operazione che resta complessa, ma che negli ultimi giorni ha registrato un aumento della fiducia".

Il nodo resta quello economico

La Dea non intende fare sconti e aprirà alla cessione soltanto davanti a una proposta vicina ai 50 milioni di euro, compresi i bonus. Al netto della cifra onerosa, l'Inter ha deciso di concentrare gli sforzi su Palestra "per regalare a Chivu un esterno giovane, italiano e già pronto per aumentare il livello della corsia". E l’obiettivo adesso è quello di chiudere entro questa settimana, "o almeno arrivare a un’intesa di massima che permetta poi di sistemare gli ultimi dettagli".