"Su Rozzano non si è aspettato di capire se si facesse o no lo stadio, dal momento che le probabilità erano basse sin dall’inizio. Ma è stato importantissimo perché ha permesso l’incasso del corrispettivo dei diritti di esclusiva e perché si è creato un grandissimo interesse sull’area da parte del Comune e sulla possibilità di accelerare e di dare flessibilità alle destinazioni d’uso". Sono le parole di Matteo Cabassi, riportate da Calcio e Finanza, pronunciate durante l'assemblea degli azionisti di Brioschi Sviluppo Immobiliare, in riferimento all'area che l’Inter aveva opzionato per la realizzazione di un nuovo stadio, salvo poi tornare sui suoi passi e ridare vigore al progetto del nuovo San Siro a braccetto col Milan.
Secondo quanto riferito in assemblea, si legge ancora su CF, "Quest’area negli ultimi anni è stata interessata da diverse ipotesi di sviluppo, compresa quella di ospitare il nuovo stadio dell’Inter", ma il progetto stadio "è stato successivamente abbandonato dalla società sportiva".
Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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