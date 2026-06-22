"Palestra? Non ci sono novità". Così Beppe Marotta, presidente dell'Inter, parlando ai microfoni della giornalista, Eleonora Trotta, prima delle elezioni di Giovanni Malagò come numero uno della FIGC, andate in scena a Roma.

Una versione che risulta anche a Sky Sport, secondo cui oggi Inter e Atalanta non hanno affrontato l'argomento relativo al futuro del laterale di Buccinasco. Non ci sono stati passi in avanti, ma - spiegano i colleghi - questa dovrebbe essere la settimana buona per completare l'affare dopo l'accelerata di quattro giorni fa, con la seconda offerta ufficiale formulata dei milanesi che ha avvicinato la richiesta della controparte (circa 50 milioni di euro, bonus inclusi). La trattativa ora è talmente avanzata che è difficile pensare possa interrompersi all'improvviso. Le volontà coincidono.