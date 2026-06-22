Con la partita in programma stasera alle 19.00 tra Argentina e Austria tornano anche le valutazioni per il ct Scaloni riguardo a chi schierare da centravanti titolare tra Lautaro Martinez e Julian Alvarez. Nella prima partita contro l'Algeria a partire dal 1' è stato il "Toro", ma il capitano nerazzurro potrebbe non essere confermato per la gara che oggi vedrà in campo l'albiceleste.

Lautaro-Alvarez, ballottaggio per la partita contro l'Austria

Come riporta oggi il Corriere dello Sport, "proprio l’identikit del centravanti rappresenta un grosso punto interrogativo. Da una parte c’è Lautaro Martinez, sufficiente ma senza brillare, dall’altra Julian Alvarez, il titolare deputato ma che non sta attraversando un grande periodo di forma. Possibile che però parta dal primo minuto per trovare minutaggio, con l’interista che verrà utilizzato a partita in corso con una staffetta che non sembra in discussione. La sensazione è che Scaloni voglia recuperare Alvarez per averlo al meglio nelle prossime settimane, dai sedicesimi in poi, quando la temperatura salirà. Già a Dallas sarà caliente, visto che sono annunciati trentacinque gradi al di fuori dell’AT&T Stadium, comunque completamente condizionato".