Settimana decisiva in casa Inter per il futuro di Marco Palestra. Nuovi incontri già fissati con l'Atalanta entro mercoledì, si legge sul Corriere dello Sport, in modo da arrivare alla stretta di mano. Un primo contatto si avrà tra Beppe Marotta e Luca Percassi in occasione del Consiglio Federale a Roma, poi toccherà ai direttori sportivi Giuntoli e Ausilio.

Palestra-Inter, un orizzonte da 50 milioni di euro

L'orizzonte è quello dei 50 milioni di euro complessivi, a cui l'Inter spera di arrivare con 45 milioni di base fissa più i bonus e una percentuale sulla futura rivendita. Perde invece corpo l'idea di inserire una contropartita. Palestra, in vacanza, aspetta solo una chiamata. Anche per questo l'agente non ha mai approfondito i contatti coi club esteri (Manchester City e Chelsea). Col laterale c'è in ballo un quinquennale da 3 milioni di euro a stagione, bonus inclusi: oggi percepisce 280mila euro...

Palestra, un rinforzo per le due fasce

"Il club nerazzurro - si legge sul quotidiano - farà di tutto per chiudere la trattativa nel breve termine, in modo da consegnare da subito l’esterno ventunenne a Chivu, fin dalla prima fase del ritiro di luglio, per lavorare sulle richieste tattiche dell’allenatore e trovare l’intesa con i compagni. Su quel versante ci sarà in primis da colmare il vuoto per via dell’addio di Dumfries, senza dimenticare che Palestra potrebbe anche disimpegnarsi a sinistra con il suo solito scatto bruciante e la capacità innata di creare superiorità attraverso il dribbling".