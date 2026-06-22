Intervenuti in conferenza stampa a due giorni dalla sfida contro Panama a Toronto, i giocatori della Nazionale croata Josip Stanisic e Petar Musa hanno parlato tra le altre cose del rendimento immarcescibile di Ivan Perisic, una certezza inscalfibile per la formazione di Zlatko Dalic a prescindere dalla carta d'identità: "Ci è mancato due anni fa, in questa forma. I suoi numeri parlano da soli. Vive per il calcio e per la Nazionale, dà tutto in campo e vuole sempre dare di più. Forse ha dato più di chiunque altro nei momenti chiave per la Nazionale", ha affermato il difensore del Bayern Monaco.

Musa ringrazia per l'assist vincente

Queste invece le dichiarazioni di Musa, attaccante del Dallas: "Dopo Luka Modric, è il più grande giocatore nella storia della Croazia. Per noi della squadra significa molto avere al proprio fianco una tale qualità, carattere e personalità; è un privilegio. L'ho visto correre dietro la linea difensiva, ho guardato dove la palla potesse rimbalzare, ma lui ha preso il rimbalzo e l'ha messa esattamente dove ero libero, ed è così che è nato il gol" .