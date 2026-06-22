Ferri corti tra Curtis Jones e il Liverpool? La situazione non è ancora a certi livelli, ma la strada rischia di essere intrapresa. L'Inter e il centrocampista sono rimasti sbalorditi dalla valutazione del club inglese per il proprio canterano, dopo che una seconda offerta nerazzurra è stata respinta e ha portato a un preoccupante stallo nella trattativa. I campioni d'Italia hanno intensificato i discorsi per Jones all'inizio della scorsa settimana con un'offerta iniziale di circa 18 milioni di sterline (21 milioni di euro), ma la proposta è stata prontamente respinta dal Liverpool. L'Inter ha risposto con un'offerta migliorata del valore di circa 21 milioni di sterline (24 milioni di euro), ma anche questa proposta è stata respinta e il divario tra i due club rimane "significativo". Il 25enne è in scadenza di contratto con l'Inter tra un anno e l'altro e ha chiarito di preferire il trasferimento all'Inter quest'estate.

La posizione dei Reds

I nerazzurri seguono Jones da tempo e avevano già valutato un possibile accordo a gennaio, prima di decidere di tornare alla carica durante la sessione di mercato in corso. Tuttavia, la posizione del Liverpool ha destato grande sorpresa in Italia e sarà necessario raggiungere un compromesso affinché si possa arrivare a un accordo definitivo. Secondo quanto appreso da TeamTalk, i Reds non intendono cedere su una valutazione di circa 35 milioni di sterline (40 milioni di euro) e ritengono che l'attuale situazione del mercato inglese – ora gonfiato dai piani del Manchester City di spendere oltre 120 milioni di sterline per Elliot Anderson – giustifichi pienamente tale cifra, nonostante la situazione contrattuale di Jones. Fonti di Anfield sottolineano il valore aggiunto attribuito ai talenti inglesi cresciuti nel vivaio e insistono sul fatto che Jones rimanga un giocatore di grande qualità con un valore elevato, nonostante sia all'ultimo anno di contratto.

La posizione nerazzurra

L'Inter, tuttavia, non condivide questa opinione. Fonti vicine ai campioni d'Italia hanno fatto sapere che la dipendenza del Liverpool dalle condizioni del mercato della Premier League è difficile da comprendere, viste le circostanze che circondano il giocatore. La loro argomentazione è semplice: Jones ha chiarito di voler trasferirsi in Italia e di non prendere in considerazione un altro trasferimento in Inghilterra, il che significa che non c'è una guerra di offerte in patria che ne faccia lievitare il valore. Di conseguenza, l'Inter ritiene che le valutazioni della Premier League non debbano influenzare le trattative. I nerazzurri sottolineano anche la situazione contrattuale del giocatore. Con soli 12 mesi rimanenti sul suo contratto, ritengono che la posizione negoziale del Liverpool sia più debole di quanto il club sia disposto ad ammettere e che sarebbe necessaria una valutazione più realistica per raggiungere un accordo.

La posizione di Jones

Si ritiene che l'entourage di Jones condivida in parte queste opinioni. Fonti interne indicano che i rappresentanti del centrocampista pensano che una cifra inferiore a 30 milioni di sterline (34,5 milioni di euro) rappresenterebbe un giusto compromesso, tenendo conto sia delle sue qualità che della sua situazione contrattuale. Questa valutazione è considerevolmente più vicina al pensiero dell'Inter rispetto alle attuali richieste del Liverpool. Il desiderio del giocatore di trasferirsi è inoltre ben noto. Jones sembra entusiasta all'idea di unirsi ai campioni d'Italia in carica e vede l'Inter come il passo successivo ideale per la sua carriera. Cresce anche la sensazione che le sue opportunità al Liverpool possano rimanere limitate, avendo disputato solo 18 partite da titolare in Premier League nella stagione 2025/26 e suggerendo che non si adatti al gioco ad alta intensità richiesto dal nuovo allenatore Andoni Iraola. Pur essendo molto stimato all'interno del club, Jones non era un titolare fisso la scorsa stagione e non ci si aspetta che il suo ruolo aumenti significativamente con Iraola. Questo non ha fatto altro che rafforzare il suo desiderio di trasferirsi a San Siro. Nonostante la frustrazione da entrambe le parti, le trattative sono tutt'altro che concluse. L'Inter sta pianificando questo trasferimento da mesi ed è convinta che Jones voglia andarsene.

Nuovi contatti

Il Liverpool, dal canto suo, è aperto a trattare, ma è determinato a non lasciare partire uno dei suoi prodotti del vivaio per quello che considera un valore inferiore al mercato. Allo stato attuale, rimane una notevole differenza tra le valutazioni dei due club. Ma con Jones determinato a trasferirsi e l'Inter desiderosa di procedere, sono previsti ulteriori colloqui, con entrambe le parti impegnate a trovare un accordo.