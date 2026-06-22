Dal 2024 membro dello staff tecnico dell'Ecuador in qualità di vice del CT Sebastian Beccacece, Nicolas Chiesa, ex fantasista con una lunga esperienza nelle minors italiane, parla ai microfoni della Gazzetta dello Sport rivelando un messaggio mandatogli da un amico speciale in un'occasione speciale: "Ogni tanto ripenso a ciò che mi disse un amico di infanzia, campione di tutto con l’Inter, quando partecipai al primo Mondiale in Qatar. Mi mandò un messaggio prima dell’esordio dicendomi che nessuno mi aveva regalato nulla e che partecipare a un simile evento era per pochi. Siamo amici, fratelli, lui è stato un campione vero: non l’ho mai dimenticato”. Firmato, Esteban Cambiasso.

Quella volta a Pisa col ristoratore 'spione'

Chiesa racconta come è nato il suo rapporto con il Cuchu: “Io ed Esteban siamo cresciuti insieme all’Argentinos Juniors. Andavamo in trasferta coi tifosi, sognavamo i grandi stadi, il giorno in cui ha conosciuto sua moglie era con me. E quando firmò col Real andai un mese a Madrid insieme a lui. C’erano Ronaldo, Figo, Roberto Carlos. A fine allenamento facevano a gara di traverse”. Altri aneddoti: “Quand’ero a Pisa, l’anno del Triplete nerazzurro, mi venne a trovare nel giorno libero e andammo a pranzo fuori con le famiglie. Il proprietario avvisò qualcuno che lui era lì, nel giro di mezz’ora il ristorante si riempì. Esteban firmò autografi per tutto il tempo”.